التعليم توضح خطوات الاستفادة من البث المباشر لـ19 قناة تعليمية

أوضحت وزارة التعليم خطوات إضافة قناة «عين دروس»، للاستفادة من البث المباشر اليومي على التلفاز، وذلك بعد قرار الوزارة بتعليق الدراسة ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة –عبر «تويتر»- إن الحصول على القنوات التعليمية يتم بالدخول على «الإعدادات، التركيب»، ووضع كلمة المرور التي تتكون من 4 أصفار، ثم تحديث البرنامج والبحث باختيار «يدوي»، ويليه اختيار قمر «عرب سات»، وكتابة التردد «12437 عمودي»، والضغط على زر «البحث»، وبذلك يضمن الطالب مشاهدة قناة عين دروس للاستفادة من 19 قناة لكل المراحل الدراسية.

وقف وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أمس الإثنين، على تطبيق «المدرسة الافتراضية»، بعد صدور قرار تعليق الدراسة في جميع مدارس التعليم العامّ؛ وتفقد الوزير «مجمع الأمير سلطان» التابع لإدارة تعليم الرياض، وتابع وسائل التعليم عن بُعد التي وفرتها وزارة التعليم، والبدء بتفعيل منصة المدرسة الافتراضية الموّحدة (vschool.sa) لمحافظة القطيف، واستكمال الحسابات لجميع المستخدمين في بقية مناطق ومحافظات المملكة خلال هذا الأسبوع.

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