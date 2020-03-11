السعودية اليوم / الحكومة الفلسطينية: رضيعة.. أصغر المصابين بفيروس كورونا



رام الله 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واس

أوضحت الحكومة الفلسطينية أن أصغر المصابين بفيروس "كورونا" في فلسطين هي طفلة بعمر العامين، مبينة أن من بين المصابين الـ 30 مواطنة حامل بالعشرينات من العمر وفتى عمره 16 عاما.

وطالب المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، خلال مؤتمر صحفي بضرورة الالتزام بتعليمات وزارة الصحة، والحد من التنقل بين المحافظات، مؤكدا أن جميع الحالات المصابة مستقرة ومتواجدة في الحجر الصحي ببيت لحم، بالإضافة إلى أن هناك 13 حالة مصابة في الحجر البيتي وفق الإجراءات والتعليمات التي حددتها منظمة الصحة العالمية.

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