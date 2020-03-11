

فاليتا 16 رجب 1441 هـ الموافق 11 مارس 2020 م واس

حظرت مالطا جميع رحلاتها من وإلى إيطاليا ابتداءً من اليوم، في إطار إجراءاتها للوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19).

جاء ذلك وفقاً لحديث رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا، الذي أوضح أن جميع الروابط البحرية والجوية بين البلدين ستتوقف حتى إشعار آخر، مبيناً أن هذا الحظر يتعلق بالركاب، فيما استثنى شحنات الغذاء والدواء أو البضائع الأخرى التي أكد أنها مستمرة بين البلدين.

يذكر أن مالطا سجلت أربع حالات مؤكدة بإصابات فيروس كورونا (كوفيد 19 )، بينما تؤكد وكالة الحماية المدنية الإيطالية في إحصائياتها أن عدد المصابين بهذا الفيروس في إيطاليا لايزال مستمراً في الارتفاع، إذ بلغ عدد المصابين فيها حتى اليوم إلى 10149 شخصاً، في الوقت الذي أعلنت فيه عن رصد 9172 حالة في اليوم السابق، فيما ارتفعت حالات الوفيات من 463 في اليوم السابق إلى 631 حالة وفاة، في حين ارتفع عدد المرضى الخاضعين للرعاية المركزة من 733 إلى 877 شخصاً، لتصبح إيطاليا بهذه الإحصائيات من أشد الدول تضررا من انتشار الفيروس في أوروبا.

ويظل شمال إيطاليا المكان الأكثر تفشياً للمرض، إذ بلغ عدد الحالات 5791 في إقليم لومبارديا و1533 في إميليا - رومانيا و856 في فينيتو، في حين ارتفعت الإصابة بالفيروس في إقليم لاتسيو، الذي يضم روما، من 102 حالة، إلى 116 حالة حتى أمس الاثنين.

// انتهى //

00:43ت م

0298





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مالطا تحظر السفر من وإلى إيطاليا لاحتواء فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.