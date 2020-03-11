السعودية اليوم / الصحة البحرينية تعلن تعافي حالات إضافية من فيروس كورونا



المنامة 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة البحرينية عن تعافي ثماني حالات إضافية من فيروس كورونا (كوفيد 19) لأربع مواطنات بحرينيات ومواطنين بحرينيين بالإضافة إلى سعوديتين، ليصل بذلك إجمالي الحالات المتعافية إلى 30 حالة حتى الآن .

وأكدت الوزارة أنها ستواصل متابعة الحالات المتعافية طبياً بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.

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