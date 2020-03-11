السعودية اليوم / الرئيس الأمريكي يؤكد أن فيروس كورونا سيختفي ويدعو مواطنيه للحفاظ على الهدوء



واشنطن 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واس

دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأمريكيين للحفاظ على الهدوء، مشددًا على أن فيروس كورونا سيختفي حتماً.

وقال ترامب في تصريحات خلال اجتماع مع كبار المسؤولين التنفيذيين في المستشفيات وشركات التأمين: " إنه لا يحمل أياً من أعراض كورونا المستجد، وإنه ليس بحاجة الخضوع لفحوصات، وذلك بعد إعلان عدد من أعضاء الكونغرس المقربين من الرئيس أنهم خالطوا أناساً تبين لاحقاً أنهم مصابون بالفيروس، وقرروا فرض الحجر الصحي الطوعي على أنفسهم".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن إدارته تصرف المبالغ اللازمة وتتخذ تدابير عدة لحماية الأمريكيين من الفيروس الذي انطلق من الصين في ديسمبر الماضي، ووصل الآن إلى 105 من بلدان العالم الـ 193.

وكشف ترامب عن إجراءات للتخفيف من تأثيرات كورونا، قائلاً: إن التأمين الصحي الخاص سيغطي الاختبارات المعتمدة لكشف الفيروس.

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22:19ت م

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