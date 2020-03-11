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عاجل.. المملكة تعلن 20 إصابة بكورونا وحالة واحدة حرجة
الأربعاء 11 مارس 2020
أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي، الثلاثاء، أن إجمالي الحالات المسجلة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في المملكة 20 حالة، مشيراً إلى أن متوسط أعمارهم 47 عاماً.
وقال العبد العالي، الثلاثاء: "سجل في المملكة حتى الآن 20 حالة مؤكدة (10 ذكور - 10 إناث)، ومتوسط أعمارهم 47 عاماً، 7 حالات منها ارتبطت بالقدوم من إيران و3 حالات من العراق و3 مروا بإيران والعراق واثنان من مصر وحالة من الفلبين وهي بوضع صحي حرج وعلى أجهزة التنفس الصناعي، و4 اكتسبوا العدوى من مخالطة حالات إيجابية".
وأشار إلى أن مَن جرى فحصهم في المنافذ السعودية تجاوز عددهم نصف مليون شخص.
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