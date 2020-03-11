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استقالة 11 نائباً من كتلة حزب قلب تونس المعارض في البرلمان

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السعودية نيوز 0 تبليغ

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الثلاثاء 10 مارس 2020

تقدم 11 نائباً من كتلة حزب قلب تونس المعارض، الثلاثاء، بطلب الاستقالة من الحزب بعد أشهر قليلة فقط من انطلاق الولاية البرلمانية الجديدة.

وحل حزب قلب تونس الذي يرأسه رجل الأعمال وقطب الإعلام في تونس نبيل القروي ثانياً في الانتخابات التشريعية في أول مشاركة له في الانتخابات، في حين خسر القروي الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس الحالي قيس سعيد.

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وعلل النواب ومن بينهم رئيس كتلة الحزب حاتم المليكي طلب استقالتهم بمعارضتهم لطريقة إدارة الحزب ومواقفه السياسية من الحكومة والرئاسة.

وتقدم النواب بطلبهم إلى مكتب البرلمان في انتظار تفعيله.

وقال متحدث باسم الحزب الصادق جبنون: "لا تزال هناك فرصة لرأب الصدع والتراجع عن الاستقالة في اجتماع منتظر للمكتب السياسي".

ومن شأن انسحاب النواب أن يضعف موقف الحزب الذي تحتل كتلته المرتبة الثالثة في البرلمان بـ38 مقعداً.

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