السعودية | الصحة: رصد حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا لمصري قادم من نيويورك

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 4 دقائق - 1:21 صباحًا, 11 مارس 2020 م أعلنت وزارة الصحة عن رصد وتسجيل حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد, لأحد الركاب العابرين من حاملي الجنسية المصرية، قادمًا من نيويورك متجهًا إلى القاهرة عبر مطار الملك عبدالعزيز في جدة، وتم عزله من المطار بشكل مباشر، ونقله إلى مستشفى بمحافظة جدة.

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