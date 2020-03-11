شكرا لقرائتكم خبر عن أول تعليق من «أرامكو» على مرتدي «عبوة التعقيم» والان نبدء بالتفاصيل
وقالت في بيان: "إشارة إلى الصور المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي لأحد الزملاء مرتدياً ما يشبه عبوة للتعقيم في أحد مرافقها، نود أن نعرب عن استيائنا الشديد من هذا التصرف المسيء الذي أريد به التأكيد على أهمية التعقيم، دون أخذ موافقة من الجهة المعنية بالشركة".
وتابعت: "قامت الشركة على الفور بإيقاف هذا الفعل واتخاذ إجراءات صارمة تحول دون تكراره، وتؤكّد الشركة حزمها ضد المساس بقيمها المبنية على الاحترام والتمسك بأخلاقيات السلوك والتعامل".
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