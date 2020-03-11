شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يعود السعوديون باليونان للمملكة؟.. السفارة تجيب والان نبدء بالتفاصيل

دعت سفارة المملكة فى اليونان، المواطنين السعوديين المقيمين والزائرين فى اليونان، الراغبين في العودة إلى المملكة، بالتواصل عاجلا معها لترتيب عودتهم. وقالت عبر "تويتر": "بالنظر إلى الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتخذتها المملكة مؤخرًا لمنع انتشار فيروس كورونا إليها، وما قد يواجه المواطنين السعوديين المقيمين والزائرين لليونان من صعوبة فى العودة إلى المملكة، بسبب تعليق الطيران، تأمل السفارة من المواطنين الراغبين في العودة إلى المملكة، بالتواصل عاجلا مع السفارة لترتيب عودتهم".

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