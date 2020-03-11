شكرا لقرائتكم خبر عن نائب أمير الشرقية لمنسوبي الصحة: تضحياتكم محل تقدير والان نبدء بالتفاصيل

أشاد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بالدور البطولى لمنسوبي وزارة الصحة. وقال في رسالته اليوم، عبر "تويتر": "الإخوة والأخوات أبطال الصحة، جهودكم في مختلف المواقع والميادين واضحة، وحرصكم وتفانيكم مشهود، وكل ما تقدمونه من تضحيات وأعمال توعوية محل تقدير الجميع، وأسأل الله لكم التوفيق والسلامة".

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