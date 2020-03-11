شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية لأبطال الصحة: تجسدون أسمى معاني الإنسانية والان نبدء بالتفاصيل

وجه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، اليوم، كلمة لأبطال الصحة وكافة منسوبى وزارة الصحة.

وقائل سموه عبر "تويتر": "نقف معكم وأنتم تبذلون أرواحكم حماية لمجتمعكم، تجسدون أسمى معاني الإنسانية بعملكم، وأعلى القيم الإسلامية بإخلاصكم، فشكرا لعطائكم وبذلكم، والكل يقف معكم مساندا وداعما، دعواتى لكم بالتوفيق والإعانة".