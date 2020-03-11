شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية لأبطال الصحة: تجسدون أسمى معاني الإنسانية والان نبدء بالتفاصيل
وقائل سموه عبر "تويتر": "نقف معكم وأنتم تبذلون أرواحكم حماية لمجتمعكم، تجسدون أسمى معاني الإنسانية بعملكم، وأعلى القيم الإسلامية بإخلاصكم، فشكرا لعطائكم وبذلكم، والكل يقف معكم مساندا وداعما، دعواتى لكم بالتوفيق والإعانة".
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