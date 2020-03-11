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2020-03-11 فيديو.. 5 عادات غذائية للوقاية من فيروس كورونا منها الحرص على طهو اللحوم بشكل كامل متابعات الخليج 365 - الرياض مع قلة المعلومات بشأن طبيعة وآلية عمل فيروس كورونا المستجد، يسعى الكثيرون لمعرفة أبسط طرق الوقاية منه، لاسيما فيما يتعلق بالعادات المرتبطة بتناول الطعام. Advertisements وأظهر مقطع فيديو بعض النصائح بخصوص بعض السلوكيات التي تسبق أو تزامن تناول الطعام بما يمكن أن يساعد في تقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا، ومنها استخدام ألواح وسكاكين مختلفة خلال عملية تقطيع اللحوم والخضار، مع غسل اليدين باستمرار خلال مختلف عمليات تحضير الوجبة، والحرص على طهو اللحوم بشكل كامل، وعدم تناول الحيوانات المريضة أو الميتة بسبب فيروسات مختلفة، مع تناول الخضروات والفواكه الطازجة التي تساعد في تقوية المناعة. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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