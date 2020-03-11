أسعار النفط تقفز أكثر من 8 %

2020-03-11

متابعات الخليج 365 - متابعة

قفزت أسعار النفط أكثر من 8% يوم أمس الثلاثاء، مرتدة عن أكبر خسارة لها في حوالي 30 عامًا التي منيت بها في الجلسة السابقة، مع إقبال المتعاملين على الشراء، وسط تفاؤل بتحفيز اقتصادي محتمل وخفض منتجين أمريكيين الإنفاق في تحرك قد يقلص الإنتاج.

وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين الماضي بخطوات كبرى لحماية أكبر اقتصاد في العالم من تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وقالت الحكومة اليابانية: إنها تخطط لإنفاق أكثر من أربعة مليارات دولار في حزمة ثانية تتضمن خطوات للتصدي للفيروس.

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وعمّق منتجو النفط الصخري الأمريكيون، بما في ذلك أوكسيدنتال بتروليوم كورب، تخفيضات في الإنفاق قد تخفض الإنتاج.

وبعد هبوطها حوالي 25% يوم الاثنين، تعافت أسعار النفط الثلاثاء حاذية حذو الأسهم والأسواق المالية الأخرى.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 2.86 دولار، أو 8.3 بالمائة، لتسجل عند التسوية 37.22 دولار للبرميل.

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 3.23 دولار، أو 10.4 بالمائة، إلى 34.36 دولار للبرميل.

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