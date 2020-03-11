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2020-03-11 حسام بن سعود يوجه بتعليق عدد من المناشط النوعية منها الملتقى الإعلامي الرقمي وندوة السياحة الريفية متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة وجه الأمير الدكتور حسام بن سعود آل سعود بتعليق عدد من المناشط النوعية، المزمع إقامتها قبل شهر رمضان. Advertisements والمناشط هي الملتقى الإعلامي الرقمي، وندوة السياحة الريفية وملتقى البيئة وبيئتي حياتي وورشه عمل عن الرياضة بالتعاون مع وزاره الرياضة وأيضًا الملتقى السنوي الخيري. ويأتي هذا ضمن سلسلة من الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المملكة للوقاية من فيروس كورونا المستجد. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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