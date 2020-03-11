السعودية | سعودي امتهن تربية الأفاعي منذ ٢٠ عام وهذه نهاية حياته

شكرا لقرائتكم سعودي امتهن تربية الأفاعي منذ ٢٠ عام وهذه نهاية حياته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توفي سعودي في العقد الرابع من عمره، بعد تعرضه للدغة أفعى سامة كان يقوم بتربيتها في منزله بمنطقة جازان جنوب غرب السعودية.

وعلمت العربية.نت أن المتوفى هوايته تربية الثعابين والأفاعي السامة وبعض الحيوانات منذ 20 عام، وأحضر الأفعى التي تسببت في مقتله من جبال جازان إلى منزله قبل شهر تقريباً، حيث يقضي أغلب يومه في رعايتها رغم تحذير أشقائه وأصدقائه.

ولكن تلك الرعاية كانت نهايتها الإثنين، عندما قدم لها وجبتها كالمعتاد، لتباغته بلسعة لم تمهله حتى الوصول للمستشفى لإنقاذ حياته.