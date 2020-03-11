شكرا لقرائتكم شفاء 4 سعوديين من كورونا بعد خروجهم من الحجر بالبحرين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شفي 4 سعوديين من فيروس كورونا بعد خروجهم من الحجر الطبي في البحرين. وأعلنت وزارة الصحة السعودية في وقت سابق أن الوضع الصحي للمصابين بفيروس كورونا جيد باستثناء حالة واحدة تعود لأميركي. وقال المتحدث باسم الوزارة، خلال مؤتمر صحافي الثلاثاء، إن الإجراءات عند كافة المنافذ مستمرة لمنع تفشي كورونا. Advertisements كما أوضح أن إجراءات الحد من التجمعات هي احترازية لمنع تفشي الفيروس. إلى ذلك أكد أن جهود المملكة تتواصل على المستوى الداخلي والدولي لمواجهة كورونا. يذكر أن وزارة الصحة السعودية كانت أعلنت ليل الاثنين الثلاثاء عن تسجيل خمس حالات إصابة جديدة بكورونا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية | شفاء 4 سعوديين من كورونا بعد خروجهم من الحجر بالبحرين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.