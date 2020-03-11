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أعلنت وزارة الصحة البحرينية تعافي ثماني حالات إضافية من فيروس كورونا (كوفيد 19) لأربع مواطنات بحرينيات، ومواطنَيْن بحرينيَّيْن، إضافة إلى سعوديتَيْن؛ ليصل بذلك إجمالي الحالات المتعافية إلى 30 حالة حتى الآن.
وتفصيلاً، أكدت الصحة البحرينية أنها ستواصل متابعة الحالات المتعافية طبيًّا بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.
ومن جانب آخر، أعلنت وزارة الشباب والرياضة الجزائرية اليوم إجراء المنافسات الرياضية دون حضور الجماهير، كإجراء وقائي ضد تفشي وباء كورونا، وذلك انطلاقًا من الغد إلى 31 مارس الجاري.
وقررت الوزارة الجزائرية في بيان لها تأجيل الفعاليات الرياضية الدولية المقررة إقامتها في الجزائر، وإشعار الاتحادات الوطنية والدولية بذلك، باستثناء تلك المؤهلة للبطولات العالمية والقارية.البحرين الجزائر فيروس كورونا الجديد
11 مارس 2020 - 16 رجب 1441 12:36 AM
وصل إجمالي الحالات المتعافية في المملكة البحرينية إلى 30 حالة
أعلنت وزارة الصحة البحرينية تعافي ثماني حالات إضافية من فيروس كورونا (كوفيد 19) لأربع مواطنات بحرينيات، ومواطنَيْن بحرينيَّيْن، إضافة إلى سعوديتَيْن؛ ليصل بذلك إجمالي الحالات المتعافية إلى 30 حالة حتى الآن.
وتفصيلاً، أكدت الصحة البحرينية أنها ستواصل متابعة الحالات المتعافية طبيًّا بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.
ومن جانب آخر، أعلنت وزارة الشباب والرياضة الجزائرية اليوم إجراء المنافسات الرياضية دون حضور الجماهير، كإجراء وقائي ضد تفشي وباء كورونا، وذلك انطلاقًا من الغد إلى 31 مارس الجاري.
وقررت الوزارة الجزائرية في بيان لها تأجيل الفعاليات الرياضية الدولية المقررة إقامتها في الجزائر، وإشعار الاتحادات الوطنية والدولية بذلك، باستثناء تلك المؤهلة للبطولات العالمية والقارية.
، البحرين: تعافي 8 حالات من "كورونا".. والجزائر: المنافسات الرياضية ستُقام بدون جمهور ،
المصدر : الخليج 365
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