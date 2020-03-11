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أعربت شركة أرامكو السعودية عن استيائها الشديد بعد ظهور صورة لأحد العاملين لديها مرتدياً ما يشبه عبوة للتعقيم في أحد مرافقها، وقامت الشركة على الفور بإيقاف هذا الفعل.
وقالت الشركة عبر حسابها في تويتر: إشارة إلى الصور المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي لأحد الزملاء مرتدياً ما يشبه عبوة للتعقيم في أحد مرافقها، تود أرامكو السعودية أن تعرب عن استيائها الشديد من هذا التصرف المسيء الذي أريد به التأكيد على أهمية التعقيم، دون أخذ موافقة من الجهة المعنية بالشركة.
وتابعت بتغريدة أخرى: قد قامت الشركة على الفور بإيقاف هذا الفعل واتخاذ إجراءات صارمة تحول دون تكراره، مؤكدة حزمها ضد المساس بقيمها المبنية على الاحترام والتمسك بأخلاقيات السلوك والتعامل.أرامكو معقم اليدين فيروس كورونا الجديد
11 مارس 2020 - 16 رجب 1441 12:31 AM
أكدت أنها أوقفت الفعل على الفور واتخذت إجراءات صارمة تحول دون تكراره
أعربت شركة أرامكو السعودية عن استيائها الشديد بعد ظهور صورة لأحد العاملين لديها مرتدياً ما يشبه عبوة للتعقيم في أحد مرافقها، وقامت الشركة على الفور بإيقاف هذا الفعل.
وقالت الشركة عبر حسابها في تويتر: إشارة إلى الصور المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي لأحد الزملاء مرتدياً ما يشبه عبوة للتعقيم في أحد مرافقها، تود أرامكو السعودية أن تعرب عن استيائها الشديد من هذا التصرف المسيء الذي أريد به التأكيد على أهمية التعقيم، دون أخذ موافقة من الجهة المعنية بالشركة.
وتابعت بتغريدة أخرى: قد قامت الشركة على الفور بإيقاف هذا الفعل واتخاذ إجراءات صارمة تحول دون تكراره، مؤكدة حزمها ضد المساس بقيمها المبنية على الاحترام والتمسك بأخلاقيات السلوك والتعامل.
، "أرامكو" تعبر عن استيائها من الصورة المتداولة لعامل يرتدي عبوة للتعقيم ،
المصدر : الخليج 365
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