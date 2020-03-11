محمد بن مسعود - الدمام - 11 مارس 2020 - 16 رجب 1441 12:18 AM بالفيديو.. مقاتلات "التحالف" تدمِّر دفاعًا جويًّا معاديًا للحوثيين في مأرب بالفيديو.. مقاتلات "التحالف" تدمِّر دفاعًا جويًّا معاديًا للحوثيين في مأرب دمَّرت قوات التحالف المشتركة دفاعات جوية معادية، تتبع للميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران في محافظة مأرب، وذلك من خلال ضربات دقيقة. الكلمات المفتاحية ، بالفيديو.. مقاتلات "التحالف" تدمِّر دفاعًا جويًّا معاديًا للحوثيين في مأرب ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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