، "بنتلي" تُطلق المركبة الرياضية متعددة الاستخدامات Bentayga Speed  الجديدة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تصميمها وتطويرها هندسيًّا وتصنيعها يدويًّا في بريطانيا بسرعة تبلغ 306 كلم/ ساعة

عبدالملك سرور- الخليج 365: أعلنت شركة بنتلي التفاصيل الكاملة لأسرع مركبة رياضية متعددة الاستخدامات (SUV) في العالم ضمن فئة الإنتاج العام.

وتضم Bentayga Speed نسخة معززة من محرك W12 الشهير سعة 6.0 لترات، ويولد قوة قدرها 635 حصانًا (626bhp)، مع تمكين الوصول إلى سرعة قصوى تبلغ 306 كلم/ ساعة (190 ميلاً/ ساعة)، وكانت بالسابق 301 كلم/ ساعة، والتسارع من صفر إلى 100 كلم/ ساعة (0 إلى 62 ميلاً/ ساعة) في غضون 3.9 ثانية، وبالسابق كانت تصل إلى 4.1 ثانية.

وجرى تصميم مركبة Bentayga Speed وتطويرها هندسيًّا وتصنيعها يدويًّا في بريطانيا؛ لتتصدر قائمة طرازات Bentayga من حيث القوة والأداء الفائق حتى الآن.

والسيارة تشكل امتدادًا للتاريخ الطويل لطرازات Speed التي كانت بدايتها مع سيارة Continental GT في عام 2007.

ولأجل التوافق مع مستويات الأداء المعززة تحظى Bentayga Speed بمظهر خارجي هادف أنيق.

ومن شأن الأضواء الأمامية المعتمة، والعتبات الجانبية المطلية بلون المركبة، والجناح الخلفي اللافت، أن توحي بقدرات الأداء العالي الكامنة في هذه المركبة الرياضية متعددة الاستخدامات.

وتضفي باقة من العناصر الأخرى المزيد إلى ملامح التصميم الرياضي. ومن ضمن هذا شبكات الرادياتور، والمصد الأمامي المعتم، والعجلات الكبيرة قياس 22 بوصة ذات التصميم الفريد، والمتوافرة بثلاث لمسات نهائية، إضافة إلى شارات Speed المميزة.

أما بالنسبة إلى المقصورة الداخلية فإن مركبة Bentayga Speed تحظى بسمات تصميم مذهلة حقًّا. ويشمل هذا تطريزًا أنيقًا حول الباب والمقبض، وعلى حافة وسائد المقاعد ومساند الظهر، وكذلك وحدة الكونسول السفلي.

كما تبرز تطريزات معاكسة جديدة النمط عبر البطانة، ماسية الشكل، وشارات Speed أنيقة، إضافة إلى وجود عتبة مميزة مضيئة، تحمل اسم Speed، واستعمال خامات كسوة ألكانتارا الراقية لأول مرة في طراز من عائلة Bentayga .

ومثل طرازات Bentayga كافة تأتي Speed ذات الدفع الرباعي بجميع العجلات مزودة بخاصية القفل الإلكتروني للترس التفاضلي، مع توافر ما يصل عدده إلى ثماني وضعيات قيادة ديناميكية.

ومن شأن التحسينات الهندسية المتطورة التي طالت وضعية Sport الرياضية أن توفر تجربة قيادة ديناميكية أكثر.

أما النغمة المميزة لهدير المحرك (عبر منظومة رياضية جديدة لأنابيب العادم)، ونظام التعليق المعدل والأكثر تماسكًا، فتسهم بزيادة تفاعل السائق مع المركبة.

ويمكن للعملاء تخصيص مركبتهم Bentayga Speed وفق متطلباتهم الشخصية عبر منحها لمسات محددة بفضل توافر باقة واسعة من خيارات التخصيص الحصرية.

ومن ضمن هذه التجهيزات هناك المكابح المصنوعة من كربون السيراميك، والمقاعد الأمامية القابلة للضبط وفق 22 وضعية جلوس، والمزودة بوظيفة التدليك، وألواح الواجهة الأمامية للوحة القيادة من ألياف الكربون، ووسائل الترفيه للمقاعد الخلفية من Bentley ، والإضاءة المتغيرة حسب الحالة المزاجية.

وتعتبر مكابح السيراميك في طراز Bentayga Speed الأكبر والأقوى بين تلك التي يتم تركيبها في طراز من Bentley على الإطلاق؛ إذ يبلغ عزم الكبح الأقصى 6000 نيوتن/ متر. وقد جرت هندستها لتتحمل درجات حرارة تصل إلى 1000 درجة مئوية.

وعلاوة على هذا، تسهم هذه المكابح بتحقيق توفير في الوزن مقداره أكثر من 20 كلغ مقارنة بالمكابح الحديدية التقليدية.

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