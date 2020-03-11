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بالبكاء والنحيب، روت "أم فهد" التي تعيش في جدة، معاناتها مع واقعها الجديد بعد أن اكتشفت أن الأسرة التي عاشت بين أحضانها ليست أسرتها؛ لتبدأ بعد ذلك رحلة مليئة بالدموع والهموم وقسوة الحياة، وروت لبرنامج "ياهلا" جانباً منها في مكالمة تليفونية مليئة بالحزن والبكاء والألم والمعاناة، مطالبة بحياة كريمة، وبتعويض نفسي ومادي ومعنوي جراء ما لحقها من أذى ومعاناة وعذاب، وقالت: "أريد وظيفة مناسبة تكفيني احتياجاتي أنا وبناتي"، مضيفة "تعبت من التوسل للآخرين"، فيما حاول مقدم البرنامج الإعلامي مفرح الشقيقي تمالك نفسه أثناء الاستماع إلى قصة "أم فهد" المخطوفة منذ الصغر ومعاناتها في الحياة.
وفي التفاصيل، قالت "أم فهد": "تخيل بعد 37 عاماً وبين يوم وليلة، تتفاجأ أنك كنت تعيش في أسرة وهمية! هذا الرجل ليس أبوك وتلك المرأة ليست أمك وهؤلاء الأبناء ليسوا إخوانك، ويتم طردك من المنزل من غير سبب أو ذنب، ويأمر "من كان أبي" بطردي كي لا أرث منه، قائلاً: أنا متبرئ منك، أنت لست ابنتي، اخرجي من البيت!!".
وأضافت: "بعد إجراء التحاليل وحمض DNA كانت الصدمة الكبيرة التي أنهت كل آمالي، إذ اكتشفت أنه ليس أبي، وقد أخذني من ملجأ الأيتام كما يقول، وعندما بحثنا عن الأوراق التي تثبت وجودي في ذلك الملجأ لم نجدها وأصبحت بلا هوية ولا أوراق ولا أسرة".
وبصوت مليء بالحزن والألم تواصل "أم فهد" سرد معاناتها قائلة: "أنا أم وأعول ستة أطفال بعد أن تخلى عنهم والدهم، وراتبي بالكاد يكفيني، وأحياناً تمر علي أيام وليال لا أتغدى ولا أتعشى كي أوفر احتياجات أطفالي، وفاتورة الكهرباء والديون وإيجار المنزل حتى جافاني النوم ولازمني الأرق!".
وتساءلت: "ما الذنب الذي ارتكبته في حياتي حتى تتدمر بهذا الشكل؟! يا ليت من كان أبي تركني في دار الأيتام حتى ترعاني الحكومة وتهتم بي!".
وأضافت: "زوجني من كان في مقام والدي وعمري 13 سنة، وبعد سنوات تطلقت، وعندما لجأت إليه لم يتحمل مسؤوليتي وطردني من المنزل، بعد أن كنت أحمل اسمه 37 عاماً! لقد دمر حياتي!".
بكاء ونحيب "أم فهد": بعد 37 عاماً تبرأ مني.. يا ليت من كان "أبي" تركني بدار الأيتام!عبدالحكيم شار الخليج 365 2020-03-10
بالبكاء والنحيب، روت "أم فهد" التي تعيش في جدة، معاناتها مع واقعها الجديد بعد أن اكتشفت أن الأسرة التي عاشت بين أحضانها ليست أسرتها؛ لتبدأ بعد ذلك رحلة مليئة بالدموع والهموم وقسوة الحياة، وروت لبرنامج "ياهلا" جانباً منها في مكالمة تليفونية مليئة بالحزن والبكاء والألم والمعاناة، مطالبة بحياة كريمة، وبتعويض نفسي ومادي ومعنوي جراء ما لحقها من أذى ومعاناة وعذاب، وقالت: "أريد وظيفة مناسبة تكفيني احتياجاتي أنا وبناتي"، مضيفة "تعبت من التوسل للآخرين"، فيما حاول مقدم البرنامج الإعلامي مفرح الشقيقي تمالك نفسه أثناء الاستماع إلى قصة "أم فهد" المخطوفة منذ الصغر ومعاناتها في الحياة.
وفي التفاصيل، قالت "أم فهد": "تخيل بعد 37 عاماً وبين يوم وليلة، تتفاجأ أنك كنت تعيش في أسرة وهمية! هذا الرجل ليس أبوك وتلك المرأة ليست أمك وهؤلاء الأبناء ليسوا إخوانك، ويتم طردك من المنزل من غير سبب أو ذنب، ويأمر "من كان أبي" بطردي كي لا أرث منه، قائلاً: أنا متبرئ منك، أنت لست ابنتي، اخرجي من البيت!!".
وأضافت: "بعد إجراء التحاليل وحمض DNA كانت الصدمة الكبيرة التي أنهت كل آمالي، إذ اكتشفت أنه ليس أبي، وقد أخذني من ملجأ الأيتام كما يقول، وعندما بحثنا عن الأوراق التي تثبت وجودي في ذلك الملجأ لم نجدها وأصبحت بلا هوية ولا أوراق ولا أسرة".
وبصوت مليء بالحزن والألم تواصل "أم فهد" سرد معاناتها قائلة: "أنا أم وأعول ستة أطفال بعد أن تخلى عنهم والدهم، وراتبي بالكاد يكفيني، وأحياناً تمر علي أيام وليال لا أتغدى ولا أتعشى كي أوفر احتياجات أطفالي، وفاتورة الكهرباء والديون وإيجار المنزل حتى جافاني النوم ولازمني الأرق!".
وتساءلت: "ما الذنب الذي ارتكبته في حياتي حتى تتدمر بهذا الشكل؟! يا ليت من كان أبي تركني في دار الأيتام حتى ترعاني الحكومة وتهتم بي!".
وأضافت: "زوجني من كان في مقام والدي وعمري 13 سنة، وبعد سنوات تطلقت، وعندما لجأت إليه لم يتحمل مسؤوليتي وطردني من المنزل، بعد أن كنت أحمل اسمه 37 عاماً! لقد دمر حياتي!".
10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
11:43 PM
أصبحت بلا هوية ولا أوراق ولا أسرة وتساءلت: ما الذنب الذي ارتكبته في حياتي؟!
بالبكاء والنحيب، روت "أم فهد" التي تعيش في جدة، معاناتها مع واقعها الجديد بعد أن اكتشفت أن الأسرة التي عاشت بين أحضانها ليست أسرتها؛ لتبدأ بعد ذلك رحلة مليئة بالدموع والهموم وقسوة الحياة، وروت لبرنامج "ياهلا" جانباً منها في مكالمة تليفونية مليئة بالحزن والبكاء والألم والمعاناة، مطالبة بحياة كريمة، وبتعويض نفسي ومادي ومعنوي جراء ما لحقها من أذى ومعاناة وعذاب، وقالت: "أريد وظيفة مناسبة تكفيني احتياجاتي أنا وبناتي"، مضيفة "تعبت من التوسل للآخرين"، فيما حاول مقدم البرنامج الإعلامي مفرح الشقيقي تمالك نفسه أثناء الاستماع إلى قصة "أم فهد" المخطوفة منذ الصغر ومعاناتها في الحياة.
وفي التفاصيل، قالت "أم فهد": "تخيل بعد 37 عاماً وبين يوم وليلة، تتفاجأ أنك كنت تعيش في أسرة وهمية! هذا الرجل ليس أبوك وتلك المرأة ليست أمك وهؤلاء الأبناء ليسوا إخوانك، ويتم طردك من المنزل من غير سبب أو ذنب، ويأمر "من كان أبي" بطردي كي لا أرث منه، قائلاً: أنا متبرئ منك، أنت لست ابنتي، اخرجي من البيت!!".
وأضافت: "بعد إجراء التحاليل وحمض DNA كانت الصدمة الكبيرة التي أنهت كل آمالي، إذ اكتشفت أنه ليس أبي، وقد أخذني من ملجأ الأيتام كما يقول، وعندما بحثنا عن الأوراق التي تثبت وجودي في ذلك الملجأ لم نجدها وأصبحت بلا هوية ولا أوراق ولا أسرة".
وبصوت مليء بالحزن والألم تواصل "أم فهد" سرد معاناتها قائلة: "أنا أم وأعول ستة أطفال بعد أن تخلى عنهم والدهم، وراتبي بالكاد يكفيني، وأحياناً تمر علي أيام وليال لا أتغدى ولا أتعشى كي أوفر احتياجات أطفالي، وفاتورة الكهرباء والديون وإيجار المنزل حتى جافاني النوم ولازمني الأرق!".
وتساءلت: "ما الذنب الذي ارتكبته في حياتي حتى تتدمر بهذا الشكل؟! يا ليت من كان أبي تركني في دار الأيتام حتى ترعاني الحكومة وتهتم بي!".
وأضافت: "زوجني من كان في مقام والدي وعمري 13 سنة، وبعد سنوات تطلقت، وعندما لجأت إليه لم يتحمل مسؤوليتي وطردني من المنزل، بعد أن كنت أحمل اسمه 37 عاماً! لقد دمر حياتي!".
، بكاء ونحيب "أم فهد": بعد 37 عاماً تبرأ مني.. يا ليت من كان "أبي" تركني بدار الأيتام! ،
المصدر : الخليج 365
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