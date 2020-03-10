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عدن - ياسمين التهامي - اتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ إجراء عاجلًا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على وقع الحرب المشتعلة بين السعودية وروسيا والتي أحدثت اضطرابات في أسعار النفط على مستوى العالم.

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محمد بن سلمان يعلن الحرب على دولة عظمى واضطرابات تهز العالم .. وترامب يتدخل سريعًا لإنقاذ الموقف

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وذكر البيت الأبيض في بيان صحفي -بحسب قناة "الحرة"-، أن "ترامب" ناقش أسواق الطاقة العالمية مع محمد بن سلمان، بعدما هز الهبوط الكبير في أسعار النفط الأسواق عالميًّا.

وأضاف البيان: "ناقش الرئيس وولي العهد أسواق الطاقة العالمية وغيرها من المسائل الإقليمية والثنائية المهمة"، فيما لم يقدم البيت الأبيض تفاصيل إضافية بشأن المسائل التي تمت مناقشتها.

ويأتي حديث "ترامب" مع محمد بن سلمان إثر اندلاع ما صار يعرف بـ"حرب أسعار" في النفط كرد سعودي على رفض روسيا وشركاتها اتفاق تخفيض إضافي في إنتاج النفط 1.5 مليون برميل يوميًّا، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وانهارت أسعار النفط على مدار الساعات الماضية بنسبة 20 في المائة، حتى وصل لأقل سعر له منذ حرب الخليج 1991، نتيجة لهذا التصعيد بين دول "الأوبك".

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلنت مجموعة أرامكو النفطية السعودية العملاقة زيادة إنتاجها إلى 12.3 مليون برميل يوميًّا في أبريل/نيسان القادم، في خطوة تصعيد جديدة.

ودفع إخلال روسيا باتفاقها مع "أوبك" بخفض إنتاج النفط إلى تحرك سعودي وإغراق السوق؛ ما تسبب بهبوط حاد في الأسعار وتسجيل أكبر انخفاض يومي في قرابة ثلاثة عقود.