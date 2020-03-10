أرامكو تعلن أسعار البنزين المحدثة .. التفاصيل

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أعلنت “أرامكو السعودية” اليوم الثلاثاء الموافق ١٠ مارس ٢٠٢٠ أسعار الوقود الجديدة هي على النحو الآتي:

بنزين 91: 1.55 ريال لكل لتر (مثلما كان عليه).

بنزين 95: تم تخفيضه ليصبح بسعر 2.05 ريال لكل لتر.وأفادت “أرامكو السعودية” بأن ذلك يأتي وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة. مشيرة إلى أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من السعودية إلى الأسواق العالمية.







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