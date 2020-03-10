«البلديات» توجّه بـ9 إجراءات لتعزيز الرقابة على المنشآت الغذائية

وَجّهت وزارة الشؤون البلدية والقروية جميع الأمانات بمختلف مناطق ومحافظات المملكة بتعزيز الرقابة والتأكيد على العاملين في المنشآت الغذائية ومحلات الصحة العامة، للالتزام بالتعليمات والاشتراطات واللوائح الصادرة بشأن هذه الأنشطة، واتباع الممارسات الغذائية الصحية الجيدة، ضمن التدابير الوقائية بخصوص فيروس «كورونا» الجديد(COVID19) .

وتتضمن توجيهات وزارة الشؤون البلدية للمنشآت الغذائية ومحلات الصحة العامة، تنظيف اليدين باستمرار وفركهما بمطهر كحوليّ أو غسلهما جيدًا بالماء والصابون، مع تجنّب لمس العينين أو الأنف أو الفم، وارتداء قفازات اليدين والكمامات قبل وأثناء إعداد وتجهيز وتداول الغذاء، وإيقاف العامل عن العمل حال ظهور الأعراض المرضية (الحُمّى، الكحة، صعوبة التنفس)، أو وجود بثور أو جروح لحين شفائه.

كما تشمل توجيهات الوزارة، تكثيف تعقيم الأسطح كافة بالكحوليات على مدار اليوم، وخصوصًا في الأماكن والمواضع التي يكثر بها التلامس، كمقابض الأبواب وطاولات المحاسبة ودرابزين السلالم، ونظافة وتطهير الأرضيات وغسل الأرصفة الخارجية للمحل بالصابون، والطهي الجيد للأطعمة، والتهوية الجيدة داخل المنشأة، وتخصيص أدوات لتقطيع اللحوم والدجاج والأسماك، وأخرى مخصصة للخضار، وتجنّب السلوكيات الخاطئة مثل البصق، وعدم تغطية الأنف عند العطس.

وشددت الوزارة على تكثيف أعمال نظافة المدن، برفع حاويات النفايات أولًا بأول ومن ثم تطهيرها، وتَقيُّد عمال النظافة بالزي الموحّد والنظافة الشخصية، ولبس القفازات والكمامات والأقنعة الخاصة، وأكدت أهمية تكثيف أعمال الإصحاح البيئي من خلال التطهير والتعقيم اليومي لكافة الحدائق والمتنزّهات والأسواق ودورات المياه والأماكن العامة.

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