الأرصاد تحذّر من عواصف تستمر 4 أيام بعدد من المناطق

حذَّرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم الثلاثاء، من عواصف ترابية مصحوبة بتساقط برد تستمر 4 أيام بعدد من مناطق المملكة.

وأضافت الهيئة (في بيان) – عبر «تويتر»، إن التوقعات تشير إلى عواصف ترابية على شمال المملكة ورياح نشطة تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية وهطول أمطار مع تساقط البرد على مناطق وسط وشرق وشمال المملكة وارتفاع في الأمواج على المناطق الساحلية من الخميس القادم إلى الأحد.

من جانبه قال الراصد الجوي سامي عبيد عبدالله الحربي، حالة جوية ستتأثر بها مناطق المملكة بدءًا من الغد الأربعاء حتى 15 مارس الجاري، بمنخفض جوي عميق وعاصفة متوسطة على مصر وفلسطين ولبنان والأردن وسوريا مع هطول أمطار غزيرة، فيما ستتركز قوة الحالة الجوية بالمملكة بالمنطقة الشمالية وشمال المدينة المنورة وتبوك التي ستكون الأكثر تأثرًا؛ منوهًا بتدفق السيول، مشيرًا إلى أن الحالة الجوية مصحوبة برياح نشطة، لذلك لا ينصح بدخول البحر الأحمر يومي الخميس والجمعة.

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