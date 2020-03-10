التعليم توجه رسالتين للطالب وولي الأمر بخصوص «المدرسة الافتراضية»

وجّهت وزارة التعليم رسالتين لكل طالب وولي أمر بشأن تطبيق «التعليم عن بعد»، أو ما يعرف بالمدرسة الافتراضية، ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
وقالت الوزارة -عبر «تويتر»، برسالتها للطالب-: «استغلال وقتك في التعليم عن بعد يسهل عليك مراجعة الدروس والاستعداد المبكر للنجاح»، بينما قالت برسالة مماثلة لولي الأمر: «وفرنا وسائل تعليمية عن بعد لأبنائك، بما يضمن استمرار رحلتهم العلمية بنجاح.
وقف وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ أمس الإثنين، على تطبيق «المدرسة الافتراضية»، بعد صدور قرار تعليق الدراسة في جميع مدارس التعليم العام؛ وتفقد الوزير «مجمع الأمير سلطان» التابع لإدارة تعليم الرياض، وتابع وسائل التعليم عن بُعد التي وفرتها وزارة التعليم، والبدء بتفعيل منصة المدرسة الافتراضية الموّحدة (vschool.sa) لمحافظة القطيف، واستكمال الحسابات لجميع المستخدمين في بقية مناطق ومحافظات المملكة خلال هذا الأسبوع.
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