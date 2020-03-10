عبر الهاتف.. تطبيقات ذكية للاستفادة من منظومة «التعليم عن بعد»

اعتمدت وزارة التربية والتعليم، إجراءات عدة لمساعدة الطلاب على متابعة دروسهم بعد قرار تعليق الدراسة الذي جاء كأحد الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا، ودعت الوزارة الطلاب كافة لمتابعة مقرراتهم الدراسية على 15 قناة بـ«عربسات» أطلقتهم بوابة التعليم الوطنية «عين».

كما كشفت وزارة التعليم، عبر موقعها الرسمي وحساباتها الموثقة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن عدد من التطبيقات الذكية التي يمكن للطلاب من خلالها، متابعة تحصيلهم الدراسي وذلك من أجل تسهيل وتيسير التواصل مع الطلاب ضمن خطوات اعتماد منظومة ]التعليم عن بعد "البلاك بورد"[، كما أتاحت للطلاب والطالبات التعليم عن بُعد عبر منصة المدرسة الافتراضية (اضغط هنا)، بشكل متزامن كبديل لإتمام العمليات التعليمية مع توفير تطبيقات ذكية عدة عبر موقع الوزارة.

منظومة التعليم الموحد

وبدأت وزارة التربية والتعليم، أمس، الاثنين، عملية التعليم عن بعد في المؤسسات التعليمية كافة ولجميع المراحل الدراسية؛ حيث بدأ الطلاب باستئناف مقرراتهم من خلال منظومة التعليم الموحدة باستخدام المواد الرقمية بموقع وتطبيقات متاجر أجهزة هواتف الـ«ايفون» و الـ«أندرويد» تحت مسمى منظومة التعليم الموحدة.

يمكنك تحميل تطبيق منظومة التعليم الموحد لهواتف أندرويد (من هنا)

يمكنك تحميل تطبيق منظومة التعليم الموحد لهواتف آيفون (من هنا)

مميزات منظومة التعليم الموحدة

وتحتوي منظومة التعليم الموحدة على محتوى رقمي إلكتروني تعليمي ومساند متنوع ميسر للتعلم، ويلبي الفروق الفردية لجميع الطلاب كما يحتوي على استبيانات إلكترونية لقياس الأداء وتحليل النتائج وتقارير إحصائية توضح مستوى الانضباط وتقدم التعلم.

كما تشمل مسارات تعليمية متنوعة تلبي الفروق الفردية للطلاب وتدعم تعلمهم، مدعومة بأداة تأليف إلكترونية، وتتضمن بنك أسئلة يتضمن أكثر من 120 ألف سؤال الكتروني محكّم لكافة المقررات الدراسية، وتحتوي على أكثر من 35 ألف محتوى رقمي تعليمي متنوع (مرئي، كرتوني، ألعاب، تفاعلي) وأكثر من 130 ألف خطة درس إلكتروني بمشاركة المعلمين ومحتوى معزز للتعلم (إسهامات المسلمين، القيم التربوية، نادي القراءة، المعاجم اللغوية المصورة) وقنوات تطوير ذاتي ومجتمع مدرسي تفاعلي.

تطبيقات ذكية لمساعدة الطلاب

وأطلقت وزارة التربية والتعليم عددًا من التطبيقات الذكية على متاجر أنظمة تشغيل الهواتف الذكية "Andriod" و"I.O.S"، منها تطبيق "حقيبة عين" الإلكتروني يضم في محتواه كتب المقررات الدراسية السعودية لكافة مراحل التعليم العام مدعوما بالعديد من المحتوى الرقمي الجاذب للطلاب والطالبات.

ويتميز تطبيق "حقيبة عين" بعدة مزايا أهمها:

- توفير الكتب الدراسية كافة، أدلة المعلمين وإتاحة تصفحها وتحميلها إلكترونيًا من خلال التطبيق

- حفظ معلومات المستفيد الدراسية؛ بحيث تمكنه من استعراض كتب الصف الدراسي الخاصة به، والكتب المحملة من قِبله.

- تصميم جذاب يحاكي احتياجات الطلاب وميولهم

- الاطلاع على المحتوى الرقمي التعليمي الداعم للتعلم والتفاعل معه

- خدمة التقييم الذاتي بالتفاعل مع بنوك الأسئلة لكافة المواد

- تقديم الدعم التعليمي للطالب من إتاحة الإمكانية لطرح أسئلة في المقررات الدراسية والاجابة عليها من قبل مختصين

- إضافة خصائص التفاعل مع النص الرقمي

يمكنك تحميل تطبيق حقيبة عين لهواتف أندرويد (من هنا)

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يمكنك تحميل تطبيق حقيبة عين لهواتف آيفون (من هنا)

كما تتيح الوزارة كذلك عبر مطورها الموثق بالمتاجر الذكية تطبيق «سفير الطلبة» وهو امتداد للمنتجات والخدمات الإلكترونية التي تقدمها منظومة سفير للدارسين في الخارج، ويهدف إلى تقديم الخدمات التي يحتاجها الدارسون في الخارج بشكل أسهل وأسرع ويهتم بتقديم الخدمات الأهم والأكثر استخدامًا وهي:

- خدمة متابعة حالة الطلبات المقدمة على البوابة الإلكترونية

- خدمة استلام تنبيهات لحظية بآخر التحديثات على الطلبات المقدمة

- خدمة تعديل بيانات الاتصال في المملكة وفي بلد الدراسة

- خدمة عرض بيانات الطالب الشخصية، الدراسية والتواريخ الهامة

- خدمة عرض بيانات الملحقية وإمكانية التواصل عن طريق الهاتف والبريد الإلكتروني

- خدمة الدعم الفني وخدمة تواصل معنا التي تمكنك من إيصال ملاحظاتكم واقتراحاتكم

- خدمة استعراض كشف الحساب البنكي

- خدمة مكتبة المستندات التي تمكنك من رفع واستعراض الملفات الخاصة بك

- خدمة إضافة طلب استفسار

- خدمة البحث في الجامعات الموصى بها

- خدمة التنبيهات البنكية

- خدمة تحديد موقع مكتب الملحقية الثقافية بواسطة تطبيق الخرائط والملاحة GPS

يمكنك تحميل تطبيق "سفير الطلبة" لهواتف أندرويد (من هنا)

يمكنك تحميل تطبيق "سفير الطلبة" لهواتف أندرويد (من هنا)

كما توفر الوزارة تطبيق «تواصل» لتيسير وتسهيل التواصل مع معالي الوزير ومسؤولي الوزارة وكافة قطاعاتها، وتُمكّن هذه الخدمة من طرح المقترحات أو الاستفسارات، أو إبداء الرأي المشورة؛ بما يضمن وصولها من خلال نظام إلكتروني فعّال، ومدعوم بنظام إشعار عبر الخدمات الإلكترونية والبريد الالكتروني ورسائل الجوال. كما تمكّن الخدمة الإلكترونية كافة المستفيدين من تتبع مشاركاتهم إلكترونيًّا:

يمكنك تحميل تطبيق "تواصل" لهواتف أندرويد (من هنا)

يمكنك تحميل تطبيق "تواصل" لهواتف أندرويد (من هنا)