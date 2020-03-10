وزارة التعليم تعلن جدول الحصص اليومي لدروس الصفوف الأولية

أعلنت وزارة التعليم، اليوم الثلاثاء، جدول الحصص اليومي لدروس الصفوف الأولية «الأول والثاني والثالث الابتدائي» عبر قنوات عين، على تردد عربسات 12437 عمودي، في بث مباشر من الساعة 8 ص إلى الساعة 12:30 ظهرًا، ويُعاد طوال اليوم.

ووفّرت وزارة التعليم للطلاب والطالبات متابعة دراستهم من مصادر تعليمية رسمية غير متزامنة عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437 عمودي، من خلال 15 قناة بث مباشرة من الساعة 8 صباحًا إلى الساعة 12:30 ظهرًا.

وأكدت وزارة التعليم، على جميع الطلاب، استخدام الترددات والروابط والتطبيقات الرسمية المعلنة، ضمن إجراءاتها لتطبيق التعليم عن بُعد، في ضوء التدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورنا. ونوّهت الوزارة، عبر «تويتر» بعدم استخدام أي حسابات أو تطبيقات أخرى غير رسمية. مشيرة إلى أن تفعيل المدارس الافتراضية، والتعليم عن بعد خلال فترة تعليق الدراسة يضمن استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة، ويظهر جدية الوزارة في تسخير ما توفره من تقنية الاتصال وقدرات وإمكانات لخدمة الطلاب والطالبات.

ووجّهت وزارة التعليم، في وقت سابق، رسالتين لكل طالب وولي أمر بشأن تطبيق «التعليم عن بعد»، أو ما يعرف بالمدرسة الافتراضية، ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وقالت الوزارة، عبر «تويتر» برسالتها للطالب: «استغلال وقتك في التعليم عن بعد يسهل عليك مراجعة الدروس والاستعداد المبكر للنجاح»، بينما قالت برسالة مماثلة لولي الأمر: «وفرنا وسائل تعليمية عن بعد لأبنائك، بما يضمن استمرار رحلتهم العلمية بنجاح.

وقالت المتحدثة باسم وزارة التعليم العامّ، ابتسام الشهري، إنه سيتم إطلاق منظومة التعليم الموحدة أو التفاعلية، والتي يتم فيها تقديم الأنشطة التقييمية للطلاب، وتتضمن التفاعل بين المعلم والطالب الأسبوع المقبل. مشيرة إلى أنها متاحة حاليًا لطلاب محافظة القطيف فقط.

وأشارت بحسب «الإخبارية» إلى أن وزارة التعليم تتيح للطلاب والطالبات 3 طرق مختلفة لـ«التعلم عن بعد»، أولها قنوات عين، ببث مباشر يوميًّا، والتي تقدم يومًا دراسيًّا كاملًا يبدأ 8 صباحًا وينتهي 12.30 ظهرًا، وكذلك بوابة عين التي توفر كتبًا ومصادر متعددة وبنك أسئلة. موضحة أن تصفحها بدون تسجيل دخول، ويُمكن لأولياء الأمور استخدام هذه البوابة لمساعدة أبنائهم ومتابعتهم.

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ووقف وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، على تطبيق «المدرسة الافتراضية»، بعد صدور قرار تعليق الدراسة في جميع مدارس التعليم العامّ؛ وتفقد الوزير «مجمع الأمير سلطان» التابع لإدارة تعليم الرياض، وتابع وسائل التعليم عن بُعد التي وفرتها وزارة التعليم، والبدء بتفعيل منصة المدرسة الافتراضية الموّحدة (vschool.sa) لمحافظة القطيف، واستكمال الحسابات لجميع المستخدمين في بقية مناطق ومحافظات المملكة خلال هذا الأسبوع.

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