7 آلاف مرفق تعليمي و17 ألف وثيقة ملكية في المدن

كشفت شركة تطوير المباني التعليمية التابعة لصندوق الاستثمارات العامة عن حصرها 7 آلاف مرفق تعليمي مخصص للمشاريع التعليمية (بنين - بنات) في المخططات التنظيمية المعتمدة في المدن الرئيسة بمختلف مناطق المملكة، إضافة إلى دراسة وتدقيق أكثر من 17 ألف وثيقة ملكية خاصة بوزارة التعليم في جميع مناطق المملكة، وحفظها وأرشفتها في نظام احترافي متطور، يسهل معه الحصول على المعلومات والوثائق، ويسهم في دعم جهود التخطيط الشامل لمشاريع البنية التحتية لوزارة التعليم في جميع أنحاء المملكة.

تجهيـز وتأثيـث

قالت الشركة في سياق تقرير حديث، إنها قامت أيضا بحصر ودراسة الأوضاع الفنية لـ400 مشروع متعثر ومفسوخ عقودها مع الوزارة واستكمال معلوماتها، مشيرة إلى أنها بدأت أعمال الحصر بنهاية العام 2018.

وقالت الشركة إن وزارة التعليم أسندت لها حتى عام 2018، 5 محاضـر بقيمـة إجماليـة بلغـت 59.05 مليـون ريـال، تُقـدم الشـركة مـن خلالهـا؛ تأثيـث مكتـب وزيـر التعليـم بمحافظـة جـدة بالإضافـة إلـى توريـد وتركيـب الأنظمـة الصوتيـة والمرئيـة والرقميـة والأمنيـة، وأعمـال تجهيـز وتأثيـث مطلوبـة لمقـر وزارة التعليـم الرئيـس بالريـاض شـاملا ذلـك أجهـزة أرشـيف الـوزارة.

مبان وصـالات

بلـغ عـدد الكـوادر الفنيـة التـي وفرتهـا الشـركة 793 مهندسـا مـن خـلال تنفيـذ 4 محاضـر إسـناد بقيمـة 160.7 مليـون ريـال، وقـع آخرهـا فـي ديسـمبر 2018.

ولفتت الشـركة إلى أنها تقوم بـإدارة تنفيـذ مشـروعات المبانـي التعليميـة لصالـح وزارة التعليـم منـذ عـام 2014، وبلغت 628 منشأة تعليمية، في 5 مدن رئيسية في المملكة، شـاملة المنشـآت التعليميـة من مبان مدرسية وصـالات متعـددة الاسـتخدام، ومــا يتبعهــا مــن مرافــق متعــددة تشــمل ســكن حــراس ومقاصــف طعـام وغـرف كهربـاء، بالإضافـة إلـى سـاحات مظللـة وملاعـب عشـبية حسـب المسـاحات الخارجيـة المتوفـرة فـي مواقـع المشــروعات، وطبيعتهــا الجغرافيــة.

Advertisements

تطوير المباني التعليمية

964 منشأة تعليمية تم تصميمها وتنفيذها

350.460 الطاقة الاستيعابية الطلابية

796.079 مبنى تعليميا تم تأثيثه وتجهيزه

77 أرضا تم طرحها للاستثمار

11.682 فصلا دراسيا