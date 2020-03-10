تجهيـز وتأثيـث
قالت الشركة في سياق تقرير حديث، إنها قامت أيضا بحصر ودراسة الأوضاع الفنية لـ400 مشروع متعثر ومفسوخ عقودها مع الوزارة واستكمال معلوماتها، مشيرة إلى أنها بدأت أعمال الحصر بنهاية العام 2018.
وقالت الشركة إن وزارة التعليم أسندت لها حتى عام 2018، 5 محاضـر بقيمـة إجماليـة بلغـت 59.05 مليـون ريـال، تُقـدم الشـركة مـن خلالهـا؛ تأثيـث مكتـب وزيـر التعليـم بمحافظـة جـدة بالإضافـة إلـى توريـد وتركيـب الأنظمـة الصوتيـة والمرئيـة والرقميـة والأمنيـة، وأعمـال تجهيـز وتأثيـث مطلوبـة لمقـر وزارة التعليـم الرئيـس بالريـاض شـاملا ذلـك أجهـزة أرشـيف الـوزارة.
مبان وصـالات
بلـغ عـدد الكـوادر الفنيـة التـي وفرتهـا الشـركة 793 مهندسـا مـن خـلال تنفيـذ 4 محاضـر إسـناد بقيمـة 160.7 مليـون ريـال، وقـع آخرهـا فـي ديسـمبر 2018.
ولفتت الشـركة إلى أنها تقوم بـإدارة تنفيـذ مشـروعات المبانـي التعليميـة لصالـح وزارة التعليـم منـذ عـام 2014، وبلغت 628 منشأة تعليمية، في 5 مدن رئيسية في المملكة، شـاملة المنشـآت التعليميـة من مبان مدرسية وصـالات متعـددة الاسـتخدام، ومــا يتبعهــا مــن مرافــق متعــددة تشــمل ســكن حــراس ومقاصــف طعـام وغـرف كهربـاء، بالإضافـة إلـى سـاحات مظللـة وملاعـب عشـبية حسـب المسـاحات الخارجيـة المتوفـرة فـي مواقـع المشــروعات، وطبيعتهــا الجغرافيــة.
تطوير المباني التعليمية
964 منشأة تعليمية تم تصميمها وتنفيذها
350.460 الطاقة الاستيعابية الطلابية
796.079 مبنى تعليميا تم تأثيثه وتجهيزه
77 أرضا تم طرحها للاستثمار
11.682 فصلا دراسيا
كانت هذه تفاصيل خبر 7 آلاف مرفق تعليمي و17 ألف وثيقة ملكية في المدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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