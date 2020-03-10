الأحد بدء التعليم الإلكتروني والمدرسة الافتراضية إلزامية

تبدأ وزارة التعليم اعتباراً من الأحد المقبل 20 /‏‏‏‏7 /‏‏‏‏1441 وبشكل رسمي تفعيل التعليم عن بعد، بعد قرارها تعليق الدراسة في المباني المدرسية احترازياً بسبب مرض «كورونا»، وسيكون الدخول لمنصة المدرسة الافتراضية على الإنترنت إلزامياً من خلال الدخول بحساب الطالب والطالبة والتواصل بين معلميهم ومعلماتهم في الشرح وحل الواجبات وإجراء الاختبارات.

وستبث المنصات المتعددة التابعة لوزارة التعليم ومن بينها مواقع المدارس الافتراضية وقنوات يوتيوب والقنوات الفضائية التلفزيونية التعليمية وغيرها دروساً متزامنة مع الجدول الموحد للطلاب والطالبات، فيما سيكون هناك دروس أرشيفية لجميع المواد والمراحل الدراسية يمكن للطلاب والطالبات الاطلاع عليها في أي وقت.

معلمون متميزون

حرصت الوزارة على اختيار كوادر تعليمية مميزة لبث الدروس بشكل مباشر للطلاب والطالبات «أون لاين» من المركز الرئيسي بالرياض أو من المناطق الأخرى، حيث يقف المعلم أو المعلمة داخل فصل مدرسي حقيقي، ويقوم بالشرح واستخدام وسائل التعليم الحديثة، فيما يقوم البث المباشر أو المسجل بنقل هذا الشرح صوتاً وصورة لملايين الطلاب والطالبات عن بعد.

تجربة جديدة

أما ما يتعلق بمعلمي المدارس والطلاب وأولياء الأمور، فلا زالت هذه التجربة جديدة على الكثير منهم، وإن كانت مطبقة في بعض المدارس بشكل تجريبي منذ سنوات، لكن تعميمها على جميع الطلاب في هذا الظرف وبشكل مفاجئ يحتاج إلى توعية واهتمام أسري بأهمية الانتظام في متابعة التعليم عن بعد، والاستفادة من كل الإمكانات التقنية في تلقي الدروس واستكمال العام الدراسي.

متابعة

وقف وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أول من أمس على عمل الوزارة في تطبيق «المدرسة الافتراضية»، وزار مجمع الأمير سلطان التابع لإدارة تعليم الرياض، مطلعاً على وسائل التعليم عن بعد التي وفرتها وزارة التعليم، والبدء بتفعيل منصة المدرسة الافتراضية الموّحدة (vschool.sa)، واستكمال الحسابات لجميع المستخدمين في مناطق ومحافظات المملكة.

لجنة مركزية

أكدت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم أن قرار وزارة التعليم الاحترازي بتعليق الدراسة يأتي بمثابة تغيير لطبيعة اليوم الدراسي، ليتوافق مع كيفية التعامل مع المرحلة الحالية، لضمان استمرار العملية التعليمية المعتمِدة على تفعيل المنصات والبوابات الإلكترونية والرقمية بين الطالب والمعلم، وليس إجازة ممتدة، تتوقف فيها منظومة التحصيل العلمي وينقطع خلالها التدفق المعرفي.

إجراءات بديلة

بحثت إدارة تعليم منطقة عسير أمس، تفعيل الفصول الافتراضية ومنظومة التعليم الموحدة وقنوات دروس «عين»، حيث أقر المجتمعون إنشاء غرفة عمليات، وتوزيع المهام والمسؤوليات على إدارات الإشراف التربوي ومكاتب التعليم والتعليم الأهلي والقبول والاختبارات وتقنية المعلومات وبوابة المستقبل والإعلام والاتصال والقيادة المدرسية والتدريب والتعليم المستمر، والعمل على تكامل الأدوار، وحث الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم على الإفادة من الإجراءات البديلة بما يضمن استمرار العملية التعليمية وتوظيف التقنية لهذا الخصوص، على أن يتم عقد اجتماعات دورية لمتابعة الأداء وتقييمه.

تفعيل الحسابات

‫أقرت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان عدداً من الإجراءات واللجان لضمان الاستفادة من الخدمات التعليمية الإلكترونية.

‫‫وتضمنت الإجراءات التي نفذها تعليم جازان توحيد الخطط في جميع مكاتب التعليم والإدارات ذات العلاقة بما يضمن تهيئة كافة السبل لاستمرار سير العملية التعليمية .

وإعتمدت الإدارة إنشاء لجنة عليا لدعم عملية التعلم الإلكترونية والتأكد من سيرها بشكل طبيعي، والعمل على حل التحديات التقنية والفنية التي قد تواجه المستفيدين.

بث قنوات «عين» المباشر

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زاد عدد قنوات البث في عين الفضائية إلى 17 قناة

التليفزيون

تردد عربسات 12437 عمودي

15 قناة

من 8 صباحاً إلى 12:30 ظهراً

تُعاد طوال اليوم

يوتيوب التعليمية

على مدار الساعة عبر الرابط

‪youtube.com/dorosien

خطط وإجراءات لتفعيل المدارس الافتراضية

توحيد خطط المكاتب

خطوط استشارية

دعم تقني

لجنة عليا

غرف عمليات

توزيع المهام والمسؤوليات