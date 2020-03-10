4 رحلات أسبوعية من أبها إلى شرورة

استأنفت الخطوط الجوية العربية السعودية جدولة رحلات أبها شرورة ابتداء من أبريل المقبل بواقع 4 رحلات أسبوعية ذهابا وإيابا، بعد أن توقفت لمدة تجاوزت 6 أشهر. يأتي ذلك ضمن برنامج الهيئة لتطوير المطارات وزيادة الوجهات لمختلف مناطق المملكة بهدف ربط المملكة بشبكة جوية متكاملة، ورفع مستوى التنافسية والموازنة بين العرض والطلب في سوق النقل الجوي بما يخدم المسافر لتعزيز صناعة الطيران المدني، بالإضافة إلى دفع عجلة نمو الرحلات أكثر في المطارات ذات نسبة النمو العالية، حيث وضعت المعالجات اللازمة للمطارات منخفضة الحركة، لإيجاد الحلول لرفع نسبة النمو في الحركة الجوية والمسافرين، ومن ثم التوجه نحو فتح مزيد من الرحلات.



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