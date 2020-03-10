اخبار السعوديه

جولات إرشادية لمزارعي نجران

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements
نفذ قسم الإرشاد الزراعي في فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران جولات وزيارات إرشادية للمزارعين في المنطقة ومحافظاتها من أجل شرح ومناقشة التركيبة المحصولية بالمنطقة، وذلك للتعريف بالحاجة الماسة إلى تنمية المناطق الريفية، وإيجاد بيئة زراعية مستدامة.

وأوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس منصور الشمراني لـ«دوت الخليج»، أن قسم الإرشاد الزراعي قام بزيارة مزارع الفواكه والخضار والبن، كحلقة وصل بين قسم الإرشاد الزراعي بالوزارة والمزارعين، لإيجاد الحلول للمعوقات القائمة أو الجديدة.


Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جولات إرشادية لمزارعي نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا