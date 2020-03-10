جولات إرشادية لمزارعي نجران

نفذ قسم الإرشاد الزراعي في فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة نجران جولات وزيارات إرشادية للمزارعين في المنطقة ومحافظاتها من أجل شرح ومناقشة التركيبة المحصولية بالمنطقة، وذلك للتعريف بالحاجة الماسة إلى تنمية المناطق الريفية، وإيجاد بيئة زراعية مستدامة.

وأوضح المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس منصور الشمراني لـ«دوت الخليج»، أن قسم الإرشاد الزراعي قام بزيارة مزارع الفواكه والخضار والبن، كحلقة وصل بين قسم الإرشاد الزراعي بالوزارة والمزارعين، لإيجاد الحلول للمعوقات القائمة أو الجديدة.