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ملتقى للأمن الفكري بالشمالية

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دشّن أمير منطقة الحدود الشمالية الأمير فيصل بن خالد بن سلطان، ملتقى الأمن الفكري تحت عنوان «الولاء والوفاء لوطننا المعطاء»، والذي ينظمه فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة، بحضور الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السند، وعدد من مسؤولي الرئاسة العامة والقطاعات الحكومية بالمنطقة، وذلك في قاعة الأمير عبدالعزيز بن مساعد بمدينة عرعر.

ولدى وصول أمير منطقة الحدود الشمالية إلى مقر الحفل، اطّلع على المنصة الإلكترونية، مستمعا إلى شرح من رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عما تضمنته المنصة، من وسائل دعوية وإرشادية وتوعوية، بعدها تجول في المعرض التوجيهي المصاحب، ومعارض الجهات المشاركة، واستمع إلى شرح عن جهود الرئاسة في مجال الأمن الفكري والوسائل المستخدمة، والمنتجات التوعوية التي تقدمها الرئاسة في هذا المجال.


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