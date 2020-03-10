ملتقى للأمن الفكري بالشمالية

ولدى وصول أمير منطقة الحدود الشمالية إلى مقر الحفل، اطّلع على المنصة الإلكترونية، مستمعا إلى شرح من رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عما تضمنته المنصة، من وسائل دعوية وإرشادية وتوعوية، بعدها تجول في المعرض التوجيهي المصاحب، ومعارض الجهات المشاركة، واستمع إلى شرح عن جهود الرئاسة في مجال الأمن الفكري والوسائل المستخدمة، والمنتجات التوعوية التي تقدمها الرئاسة في هذا المجال.
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