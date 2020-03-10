وفاة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل

انتقل إلى رحمة الله تعالى الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود، وسيصلى عليه اليوم الأربعاء الموافق 16/ 7/ 1441، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.

تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.

جاء ذلك في بيان للديوان الملكي.