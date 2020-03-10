الأرصاد تبحث تحديات خطة التحول الوطني بقطاع البيئة

عقدت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في جدة، ورشة عمل حول «تقرير حالة البيئة الثاني للمملكة»، بمشاركة مختلف الجهات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية والجامعات، لمتابعة شؤون البيئة المعاصرة، لتقدير الاحتياجات الفعلية والتطلعات، وللالتزام بالمسؤولية تجاه التنمية المستدامة.

قضايا بيئية

ناقشت الورشة في عدد من الجلسات موضوعات البيئة بالمملكة 2015-2020، في قراءة لرؤية المملكة 2030، والإستراتيجية الوطنية للبيئة، واستعراض التجربة والرسائل والدروس من تقرير حالة البيئة الأول للمملكة 2016، وكذلك عرض مواءمة الإستراتيجية الوطنية للبيئة مع القطاعات، وعلاقتها بتقرير حالة البيئة، ومنهجية التقييم البيئي المتكامل «IEA»، ومنهجية إعداد تقارير توقعات حالة البيئة.

تناولت الورشة معايير اختيار القضايا البيئية، وأنواع البيانات والمؤشرات والأدلة البيئية، وحصر تلك المؤشرات البيئية الوطنية المتوافرة لدى الوزارة والهيئة والجهات الحكومية الأخرى، وأخرى عن تقارير التقييم المتكامل لوضع البيئة البحرية في البحر الأحمر وخليج عدن، وكذا جلسة عن المراكز الحضرية وقضايا البيئة، إلى جانب استحداث الورشة لعمل مجموعات تناقش تحديد البيانات والمؤشرات المطلوبة لأهم المواضيع والقضايا البيئية بالمملكة، ومواقع توافرها والمسؤول عن تحديثها وأساليب تجميعها، ومناقشة نتائج تلك المجموعات.

تحليل البيانات

يتناول التقرير حالة البيئة بالدراسة المتأنية والتحليل العميق للقضايا الأساسية والملحة التي تواجه المملكة، لدمج السياسات البيئية كعنصر أساسي في برامج التنمية المستدامة، والعمل على تعزيز القدرات، لا سيما فيما يخص جمع وتحليل البيانات والمراقبة، وأساليب التقييم البيئي المتكامل، وانطلاقا من أن إعداد التقرير الوطني لحالة البيئة مسؤولية الجميع، خلال المشاركة الواسعة من كل من الهيئات والمؤسسات الحكومية.

قواعد البيانات

تناول التقرير كيفية التغلب على التحديات التي وردت في خطة التحول الوطني لقطاع البيئة، في حين حرصت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة على إعداد البنية التحتية للمعلومات البيئية، وإنشاء قواعد البيانات البيئية اللازمة لتقييم حالة البيئة، لتصبح آلية مهمة لواضعي السياسات وصناع القرار في مجال التنمية المستدامة، وكذلك للباحثين والمهتمين بالشأن البيئي.

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أهداف تقرير حالة البيئة

بلورة رؤية حالة البيئة في المملكة

كيفية النهوض بالبيئة

الإسهام في اتخاذ القرار البيئي السليم

تحسين الإدارة البيئية المتكاملة بالمملكة

تقديم تحليل لعدد من الرؤى المستقبلية المحتملة