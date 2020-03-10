استرداد 23 مليون متر من لصوص الأراضي في 4 مناطق

استعادت أمانات عسير ونجران والطائف وجازان مؤخرا نحو 23 مليون متر مربع بعد التعدي عليها بإحداثيات غير نظامية، أو طالتها أيادي المعتدين بوضع اليد وإقامة منشآت وإحداثات دون مستمسكات شرعية أو وثائق رسمية أو تراخيص نظامية.

إحداثيات مخالفة

كشف تقرير للجنة مراقبة الأراضي والتعديات بمحافظة يدمة في منطقة نجران، استرداد مساحة تتجاوز 20 مليونا و480 ألف متر مربع من الأراضي الحكومية، وأشاد أمير نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز، أمس، بجهود لجنة مراقبة الأراضي والتعديات بمحافظة يدمة، إذ تسلّم في مكتبه بديوان الإمارة تقريرا عن أعمال اللجنة في استرداد هذه الأراضي، قدمه محافظ يدمة، موفق بن عبدالهادي العنزي، بحضور أعضاء اللجنة، حيث أزيلت الإحداثيات عن أراض مخصصة لمشروع مخطط الدوائر الحكومية، وأخرى لوزارة الإسكان، ومتنزه طبيعي، ومركز التنمية الاجتماعية، والمعهد العلمي، وسوق المواشي والأعلاف.

وضع اليد

استعادت أمانة منطقة عسير وبلدياتها أكثر من 2 مليون م2 من الأراضي الحكومية التي طالتها أيادي المعتدين في 11 موقعا مختلفا بالمنطقة، وكشفت أن الإحداثات التي تمت إزالتها واستعادتها قُدّرت بنحو 2068590 م2، حيث حاول مخالفون الاستيلاء عليها بوضع اليد وإقامة منشآت وإحداثات دون مستمسكات شرعية أو وثائق رسمية أو تراخيص نظامية.

حجم التعديات

في جازان، أوضح تقرير للجنة الأراضي حجم التعديات التي تمت إزالتها منذ عام 2011، حيث شهد إزالة 30 تعديا بمدينة جازان وحدها، وفي 2013 جرت إزالة تعديات على أراض للمالية بمحافظة الشقيق، فضلا عن إزالة تعديات مملوكة للدولة بالدرب والريث في 2019.

أراض بيضاء

رصدت أمانة الطائف، ممثلة في مكتب الخدمات البلدية بالعطيف، تعديات مخالفة على مساحة تناهز ربع مليون متر مربع، وتأكد مراقبو الأمانة من عدم نظامية الإحداثات التي أقيمت على أراض حكومية بيضاء، مستغلين أيام نهاية الأسبوع والإجازات لإقامة الإحداثات والتعديات. وضمت التعديات كثيرا من أسوار البلك، وغرفا سكنية من الصفيح، وعقوما ترابية، وأسلاكا شائكة، بمساحة تجاوزت 250 ألف متر مربع.

التعديات

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20 مليونا و480 ألف متر مربع بمحافظة يدمة

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