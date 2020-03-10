تهالك وضيق لطريق قرن مخلد

طريق ضيق
قال المواطن حسن الربعي «إن مركز جمعة ربيعة يتبع محافظة بارق ويرتبط بالمحافظة بطريق قديم ومتهالك، خاصة طريق قرن مخلد الذي يعاني الإهمال منذ عدة سنوات لضيقه، وعدم وجود إضاءة فيه، وبالتالي يتسبب في حوادث مميتة كان آخرها الأسبوع الماضي وتسبب في وفاة 3 أشخاص من عائلة واحدة وإصابة الباقين بإصابات متفرقة وصفت بعضها بالحرجة». وختم الربعي «مسافة الطريق تقريبا 6 إلى 7 كيلومترات ويتبع لبلدية بارق، ونفذ الطريق قبل 30 سنة تقريبا، وجرى تجديده قبل 4 سنوات ولكن بشكل غير مرضٍ».
رد البلدية
بدورها، قالت بلدية بارق إن الطريق مدرج ضمن أعمال البلدية في التوسعة والتخطيط والإنارة بالتنسيق مع المجلس البلدي في المحافظة، وإن المسافة التي تخص البلدية فقط 3.6 كيلومترات.
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