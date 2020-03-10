21 تقنية عسكرية يستهدفها القطاع المحلي بحلول 2030

أكدت الهيئة العامة للصناعات العسكرية، خلال مشاركتها في المؤتمر الدولي السادس لتقنيات الحرب الإلكترونية والرادار بالرياض، أنها حددت بالتعاون مع شركائها المعنيين بقطاع الصناعات العسكرية في المملكة، 21 تقنية عسكرية سيعمل القطاع على تطويرها خلال الأعوام الـ7 المقبلة. وأوضح المدير العام لتطوير الصناعات العسكرية بالهيئة المهندس عبدالله زرعة، أن دور الهيئة هو الإسهام في التفاعل والتعاون بين المعنيين المحليين والدوليين، بهدف تعزيز القيمة المضافة في الصناعات العسكرية السعودية ، مبينا أن الجهات المعنية الرئيسة في المملكة تنقسم إلى 3 مجموعات، هي: الجهات العسكرية، والمصنعون المحليون، ومراكز الأبحاث والتطوير. مؤكدا أن جميع المعنيين هم في طور تحديث عملياتهم وأنشطتهم، لمواكبة إستراتيجية قطاع الصناعات العسكرية الجديدة، التي ستقوم الهيئة بالإعلان عنها قريبا. تقنيات عسكرية رئيسية يطورها قطاع الصناعات العسكرية 21 تقنية عسكرية 7 فئات هي: 1 ـ الكهرو بصريات 2 ـ الطاقة الموجهة Advertisements 3 ـ الرادار 4 ـ الراديو 5 ـ تقنيات الأمن السيبراني 6 ـ الأسلحة الكهرو-مغناطيسية 7 ـ الذكاء الاصطناعي



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