تنسيق بين الجهات المختصة للحد من الكوارث بالباحة

وأكد أمير منطقة الباحة في ختام الاجتماع أن تكون الخطط بكفاءة ودقة وموضوعية، مع أهمية أن تكون الأطقم المسؤولة عن تنفيذ الخطط ذات كفاءة عالية، متطلعا إلى أن يكون هذا الاجتماع ناجحا في ظل الدعم غير المحدود من الحكومة الرشيدة التي لم تألُ جهدا في توفير الإمكانات كافة. من جهة أخرى، أكد أمير الباحة على أهمية التعاون مع الجهات الأمنية لخفض معدل الحوادث والمخالفات المرورية. جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه أمس مدير شرطة المنطقة اللواء وليد حمزة الحربي، ومدير مرور المنطقة العقيد مسفر رداد الثبيتي. واطلع الأمير حسام بن سعود خلال اللقاء على تقرير إدارة المرور بالمنطقة الإحصائي لحوادث السير والسرعات المحدثة والخطط المستقبلية، مثمنا على الجهود الكبيرة التي تقوم بها إدارة المرور في ضبط حركة السير على الطرقات وداخل المدينة وعند الإشارات للحد من الحوادث.
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