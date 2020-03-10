تنسيق بين الجهات المختصة للحد من الكوارث بالباحة

رأس أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود في قاعة الاجتماعات، أمس، الاجتماع الأول لمركز الأزمات والكوارث بإمارة المنطقة. وأوضح أمير الباحة أن الهدف من الاجتماع تنسيق نشاطات الجهات المعنية ودعمها على أسس منهجية لحشد الطاقات والجهود في حال وقوع أي أزمات أو كوارث، وذلك للحد من أخطارها ومواجهتها بمسؤولية ورؤية واحدة بفريق واحد يتّسم بالتعاون والإدراك وسرعة تنفيذ الخطط، متطلعا خلال الاجتماع إلى أن تقرّ بتخطيط علمي تليه المتابعة والتقييم المستمر من أهمية توفير الإمكانات والطاقات المادية والبشرية كافة، والعمل على تحديث البيانات بوسائل علمية تهدف إلى سرعة التعبئة والتدخل في أي عارض.

وأكد أمير منطقة الباحة في ختام الاجتماع أن تكون الخطط بكفاءة ودقة وموضوعية، مع أهمية أن تكون الأطقم المسؤولة عن تنفيذ الخطط ذات كفاءة عالية، متطلعا إلى أن يكون هذا الاجتماع ناجحا في ظل الدعم غير المحدود من الحكومة الرشيدة التي لم تألُ جهدا في توفير الإمكانات كافة. من جهة أخرى، أكد أمير الباحة على أهمية التعاون مع الجهات الأمنية لخفض معدل الحوادث والمخالفات المرورية. جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه أمس مدير شرطة المنطقة اللواء وليد حمزة الحربي، ومدير مرور المنطقة العقيد مسفر رداد الثبيتي. واطلع الأمير حسام بن سعود خلال اللقاء على تقرير إدارة المرور بالمنطقة الإحصائي لحوادث السير والسرعات المحدثة والخطط المستقبلية، مثمنا على الجهود الكبيرة التي تقوم بها إدارة المرور في ضبط حركة السير على الطرقات وداخل المدينة وعند الإشارات للحد من الحوادث.