13 مليونا لدراسة الاستفادة من مياه سد الملك فهد



وقّعت المؤسسة العامة للري عقد مشروع دراسة الطرق المثلى للاستفادة من مياه سد الملك فهد بمحافظة بيشة، مع الاستشاري المنفذ شركة داول شلمبرجير العربية السعودية ، بقيمة إجمالية 13995450 ريالا، والتنفيذ في مدة زمنية مقدرة بـ7 أشهر من تاريخ بدء الأعمال، وذلك بحضور رئيس المؤسسة العامة للري فؤاد آل الشيخ مبارك، ووكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للمياه عبدالعزيز محارب الشيباني، ومسؤولي الشركة المنفذة للمشروع. وبيّن رئيس المؤسسة العامة للري، أن هذا المشروع يعد أحد مشاريع مبادرة زيادة الاستفادة من مياه السدود، إحدى مبادرات المؤسسة لبرنامج التحول الوطني 2022، والتي تسعى خلالها إلى الإسهام الفاعل في تحقيق رؤية المملكة 2030، تعزيزا لإستراتيجيتنا نحو تعظيم إنتاجية الموارد في قطاع الري.

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