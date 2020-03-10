أكثر من مليوني حركة إلكترونية بعسير

سجل نظام التعاملات الإدارية الإلكتروني بأمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها والذي أطلق قبل قـرابة 6 أشهر، نحو 2299451 حركة إلكترونية، متمثلة في تسجيل المعاملات وتحويلها وإنجازها. وأوضح أمين منطقة عسير وليد الحميدي، أن تطبيق هذا النظام يأتي ضمن أعمال تحقيق هدف وزارة بلا ورق والذي تتبناه وزارة الشؤون البلدية والقروية، حيث بادرت أمانة منطقة عسير في تفعيله، مضيفا أن النظام يحوي أرشيفاً إلكترونياً لحفظ المعاملات لتسهيل الرجوع إليه في أي وقت، إضافة إلى تضمين ميزة التوقيع الإلكتروني والإحالة والتوجيه الإلكتروني للمعاملات بطريقـة آمنة وسـريعة.
وأشار إلى أن تحقيق نظام التعاملات الإدارية الإلكتـروني لهذا المستوى من الحركة الإلكترونية التبادلية بين الأمانة والبلديات المرتبطة بها، خلال فترة قصيرة يعتبر نقلة نوعية لتسهيل وتسريع الإجراءات بهدف خدمة المستفيد.
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