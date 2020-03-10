الشورى يطالب بإعادة تأهيل الأحياء السكنية

طالب مجلس الشورى أمس وزارة الشؤون البلدية والقروية بإعادة تأهيل الأحياء السكنية القائمة لتحقيق برنامج جودة الحياة، وفق خطة زمنية محددة، جاء ذلك بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي

طالب المجلس بالإسراع في استكمال تطوير مراكز المدن والأحياء القديمة

لتعزيز بيئتها الاستثمارية والسكنية، وفق رؤية المملكة

1440/1439. كما«غير التاريخية»،2030.

معايير ومواصفات

دعا المجلس، الوزارة إلى وضع معايير ومواصفات هندسية ومعمارية وفقاً لما هو متبع عالمياً لتطوير الواجهات الساحلية بشراكة القطاع الخاص، مع وضع خطة زمنية لتنفيذ ذلك على مستوى جميع المدن الساحلية في المملكة.

ودعا المجلس الوزارة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - إلى العمل على تحديث نظام الطرق والمباني الصادر بالأمر الملكي رقم «360/1/19» وتاريخ 28 /3 /1360، بما يتوافق مع ما استجد من أنظمة ومعايير صدرت بعد هذا التاريخ.

وطالب المجلس، وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتنسيق مع الجهات المعنية لإلزام المحلات والمنشآت باستخدام الأكياس القابلة للتحلل أو الأنواع صديقة للبيئة.

وزارة السياحة

طالب مجلس الشورى وزارة السياحة بالسعي إلى زيادة البرامج والمنتجات السياحية والترويج لها عبر عقد مزيد من الشراكات مع الجهات الحكومية وغيرها، وذلك بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة السياحة للعام المالي 1439/1440، مطالباً الوزارة بإبراز الفرص الاستثمارية للشركات المتخصصة في مشاريع التنفيذ والتشغيل والترميم في مجال التراث الوطني.

الثقافة والإعلام

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ناقش مجلس الشورى أمس تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية، حيث طالبت اللجنة في توصياتها وكالة الأنباء السعودية بمضاعفة جهودها في إنتاج ونشر الأخبار والتقارير التلفزيونية بمهنية عالية، مع مراعاة أن تكون ملائمة للنشر في شبكات التواصل الاجتماعي بما ينعكس إيجاباً على درجة وصولها بفعالية إلى الجمهور المستهدف، كما طالبت بمراجعة آليات وأدوات تنفيذ مهامها وأهدافها على نحو يضمن شموليتها وعدم تداخلها وقابليتها للقياس لتوظيفها بشكل دقيق ودوري في تقديم حجم إنجازاتها ومدى تحققها، وطلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات.

موافقة

وافق المجلس خلال الجلسة على مشروع اتفاق بين المملكة وجمهورية كوسوفا لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل. كما وافق على مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم بالسعودية ووزارة التعليم والعلوم في قيرغيزستان. ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم في مجال الحماية المدنية والدفاع بين المملكة قيرغيزية.

تأهيل الأحياء السكنية لتحقيق برنامج جودة الحياة

استكمال تطوير مراكز المدن والأحياء القديمة غير التاريخية

إلزام المحلات والمنشآت باستخدام الأكياس القابلة للتحلل أو الأنواع صديقة للبيئة

مطالبة وزارة السياحة لزيادة البرامج والمنتجات السياحية