السعودية اليوم / وفاة 33 شخصاً في فرنسا بسبب فيروس كورونا



باريس 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية اليوم وفاة 33 شخصاً وإصابة 1784 في أكبر زيادة خلال 24 ساعة.

وقال المدير العام للصحة جيروم سالومون في مؤتمر صحفي يومي إن 86 من المصابين هم في حال خطيرة, موضحاً أنّ المتوفين الـ 33 كبار في السن و 23 منهم تجاوزوا 75 عاماً.

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23:38ت م

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