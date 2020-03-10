

الأمم المتحدة 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واس

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن فيروس كورونا والتغيّر المناخي مشكلتان خطيرتان تتطلبان استجابة محددة من الحكومات والمؤسسات والمواطنين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده غوتيريش مع الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد بيتيري تالاس، في المقرّ الدائم للأمم المتحدة بنيويورك.

وقال غوتيريش إن 2020 سنة محورية لمعالجة حالة الطوارئ المناخية، مشيراً إلى أن المؤشرات واضحة وضوح الشمس، فالاحترار العالمي يتسارع، وعام 2019 سجّل ثاني أعلى حرارة (بعد عام 2016) والعقد الماضي كان الأكثر حرارة في تاريخ البشرية.

وأكد الأمين العام أن تفشي فيروس كورونا المستجد لن يشتت الانتباه عن قضية تغيّر المناخ أو انعدام المساواة أو غيرها من القضايا الملحة، مشددًا على أن المشكلتين تختلفان في طبيعتهما، إذ أن إحداهما ( كورونا) مؤقتة ومن المتوقع أن تكون تداعياتها مؤقتة، لكن التغير المناخي موجود منذ سنوات وسيظل مستمراً لعقود ويتطلب عملاً متواصلاً.

ودعا غوتيريش إلى رفع سقف الأهداف خلال مؤتمر تغيّر المناخ في غلاسكو في نوفمبر القادم من أجل تخفيض الانبعاثات بنسبة 45% من مستويات عام 2010 في هذا العقد، ووصول انبعاثات ثاني إكسيد الكربون إلى الصفر للحفاظ على حرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية.

وحدد الأمين العام أولويات مؤتمر تغيّر المناخ المتمثلة في وضع خطط وطنية لتغيّر المناخ، وتبنّي إستراتيجيات لوصول انبعاثات ثاني إكسيد الكربون إلى الصفر مع حلول 2050، ووضع حزمة قوية من البرامج والمشاريع والمبادرات التي ستساعد المجتمعات والدول على التكيّف مع آثار تغيّر المناخ وبناء المرونة، مؤكدًا أنه على الدول المتطورة أن تتمسك بالتزاماتها لحشد 100 مليار دولار مع حلول عام 2020.

// انتهى //

23:36ت م

0288





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأمين العام للأمم المتحدة: تغيّر المناخ وفيروس كورونا مشكلتان خطيرتان تتطلبان استجابة محددة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.