

لشبونة 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واس

علّقت حكومة البرتغال كل الرحلات الجوية للركاب من وإلى إيطاليا لمدة 14 يوماً بدءاً من يوم غد كإجراء وقائي لوقف انتشار فيروس كورونا.

وقالت الحكومة في بيان " بعد مراقبة مستمرة لتطورات الوباء، وفي أعقاب قرار إيطاليا وضع البلاد في حجر صحي, قررت توسيع التعليق ليشمل كل المناطق الإيطالية".

// انتهى //

22:57ت م

0286





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / البرتغال تعلق الرحلات الجوية من وإلي إيطاليا لمدة 14 يوماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.