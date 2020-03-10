السعودية اليوم / جامايكا تسجل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا



كينجستون 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واس

سجلت جامايكا اليوم أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد لامرأة قادمة من المملكة المتحدة في 4 مارس.

وأعلن وزير الصحة الجامايكي كريستوفر توفتون عن عزل المرأة المصابة بالفيروس وأن مسؤولي الصحة يقومون بمعاينة الأشخاص الذين تواصلوا معها.

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22:55ت م

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