السعودية اليوم / المجلس المحلي برجال ألمع يبحث الميزانيات المعتمدة للجهات الحكومية



محايل 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واس

رأس محافظ رجال ألمع رئيس المجلس المحلي بالمحافظة عبد الله بن عايض العجيري اليوم اجتماع المجلس المحلي في دورته الأولى لعام 1441 هـ، وذلك بصالة الاجتماعات بمقر المحافظة.

وجرى خلال الاجتماع بحث عدد من الموضوعات منها الميزانيات المعتمدة للجهات الحكومية بالمحافظة في ميزانية العام الحالي، واستعراض المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بالمحافظة والمراكز التابعة لها, والسبل الكفيلة بسرعة إنجازها في الوقت المحدد لها, إنفاذاً لتوجيهات سمو أمير منطقة عسير، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وتقديم أفضل الخدمات والتنسيق والمتابعة للمشروعات بين الإدارات الخدمية والأعضاء وفق الخطط والبرامج والآليات المعدة لذلك.

// إنتهى//

22:29ت م

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