

الجزائر 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واس

دمرت قوات الجيش الجزائري بمحافظة تيزي وزو ثلاث قنابل تقليدية الصنع، وأوقفت خمسة وعشرين مهرباً جنوبي الجزائر.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم بأن قواتها أوقفت 15 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة في محافظة تلمسان.

//انتهى //

22:18ت م

0277





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الجيش الجزائري يدمر ثلاث قنابل ويوقف مهاجرين غير شرعيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.