السعودية اليوم / قبرص تغلق المستشفى الحكومي الرئيس ومدارس العاصمة



نيقوسيا 15 رجب 1441 هـ الموافق 10 مارس 2020 م واس

أغلقت قبرص اليوم مدارس العاصمة نيقوسيا والمستشفى الحكومي الرئيس لمدة يومين, وحظرت التجمّعات بعد تسجيل أول إصابتين بفيروس كورونا يوم أمس.

وقالت وزارة الصحة القبرصية إن كبير جراحي القلب في المستشفى الحكومي في نيقوسيا يبلغ 64 عاماً أصيب بالفيروس أثناء سفره إلى المملكة المتحدة, ومارس نشاطه في المستشفى لعدة أيام بعد عودته.

وأعلن المستشفى الحكومي في بيان "إلغاء جميع المواعيد المقررة وكل العمليات الجراحية لمدة 48 ساعة، سيتم خلالها إعادة تقييم الموقف"، لافتاً النظر إلى أن "عمليات تطهير الأماكن المستخدمة من قبل الجراح بدأت بالفعل".

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22:11ت م

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